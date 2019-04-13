Медведева: я рождена для фигурного катания
- ©Kenjiro Matsuo/AFLO
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«В фигурном катании я чувствую себя живой. Каждый человек рождается для чего-то. Я рождена для фигурного катания, я чувствую это, когда катаюсь, даже тогда, когда у меня что-то не получается. Каждый день я проживаю как отдельную жизнь и ложусь спать с позитивными мыслями», — рассказала Медведева.
19-летняя спортсменка занимается фигурным катанием с трёх лет. В секцию её привела мать, бывшая фигуристка.
Ранее Медведева рассказала о своих мечтах.