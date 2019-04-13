Медведева: я рождена для фигурного катания

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Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева рассказала, почему из всех видов спорта выбрала фигурное катание.
Медведева: я рождена для фигурного катания
  • ©Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«В фигурном катании я чувствую себя живой. Каждый человек рождается для чего-то. Я рождена для фигурного катания, я чувствую это, когда катаюсь, даже тогда, когда у меня что-то не получается. Каждый день я проживаю как отдельную жизнь и ложусь спать с позитивными мыслями», — рассказала Медведева.

19-летняя спортсменка занимается фигурным катанием с трёх лет. В секцию её привела мать, бывшая фигуристка.

Ранее Медведева рассказала о своих мечтах.

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