Медведева: я рождена для фигурного катания

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева рассказала, почему из всех видов спорта выбрала фигурное катание.

«В фигурном катании я чувствую себя живой. Каждый человек рождается для чего-то. Я рождена для фигурного катания, я чувствую это, когда катаюсь, даже тогда, когда у меня что-то не получается. Каждый день я проживаю как отдельную жизнь и ложусь спать с позитивными мыслями», — рассказала Медведева.

19-летняя спортсменка занимается фигурным катанием с трёх лет. В секцию её привела мать, бывшая фигуристка.

Ранее Медведева рассказала о своих мечтах.