«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, уступив «Нанту»

В матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу «Лион» на выезде уступил «Нанту» со счётом 1:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Антони Лимбомбе и Калифа Кулибали. У проигравших отличился полузащитник Мартен Террье.

Потерпев второе поражение подряд в рамках французского чемпионата, «Лион» с 56 очками в активе занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от идущего вторым «Лилля» на пять баллов. «Нант», в свою очередь, расположился на 15-м месте, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу был прерван из-за проявлений расизма на трибунах.