«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, уступив «Нанту»
- Reuters
Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Антони Лимбомбе и Калифа Кулибали. У проигравших отличился полузащитник Мартен Террье.
Потерпев второе поражение подряд в рамках французского чемпионата, «Лион» с 56 очками в активе занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от идущего вторым «Лилля» на пять баллов. «Нант», в свою очередь, расположился на 15-м месте, набрав 34 очка.
Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу был прерван из-за проявлений расизма на трибунах.