Российский тяжелоатлет Климонов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Батуми

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Россиянин Егор Климонов стал серебряным призёром чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в грузинском Батуми, в весовой категории до 96 кг.
Российский тяжелоатлет Климонов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Батуми
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

По сумме двоеборья Климонов показал результат в 378 кг, подняв 168 кг в рывке и 210 кг в толчке. Он уступил лишь представителю Белоруссии Евгению Тихонцеву, с показателем в 400 кг (178 кг в рывке + 222 кг в толчке) установившему новый рекорд Европы.

Бронзовым призёром соревнований стал грузинский атлет Антон Плисный (377 кг, 173 кг в рывке + 204 кг в толчке). Ещё один представитель России, Хетаг Хугаев, с результатом в 366 кг (165 кг в рывке + 201 кг в толчке) занял четвёртое место.

Награда Климонова стала для сборной России по тяжёлой атлетике девятой на чемпионате Европы, который завершится в субботу, 13 апреля.

Ранее сообщалось, что россиянка Ксения Пасхина стала чемпионкой Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 87 кг.

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