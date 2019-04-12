Россиянка Пасхина стала чемпионкой Европы по тяжёлой атлетике

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Российская спортсменка Ксения Пасхина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в грузинском Батуми, в весовой категории до 87 кг.
Россиянка Пасхина стала чемпионкой Европы по тяжёлой атлетике
  • РИА Новости

По сумме двоеборья Пасхина показала результат в 242 кг, подняв 110 кг в рывке и 132 кг в толчке.

Серебряным призёром чемпионата Европы в данной весовой категории стала ещё одна представительница России, Диана Мстиева, поднявшая 240 кг (110 кг в рывке + 130 кг в толчке). Бронзовую медаль с результатом в 231 кг завоевала представительница Австрии Сара Фишер.

Ранее сообщалось, что россиянка Светлана Ершова стала серебряным призёром ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми.

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