Россиянка Пасхина стала чемпионкой Европы по тяжёлой атлетике

Российская спортсменка Ксения Пасхина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в грузинском Батуми, в весовой категории до 87 кг.

По сумме двоеборья Пасхина показала результат в 242 кг, подняв 110 кг в рывке и 132 кг в толчке.

Серебряным призёром чемпионата Европы в данной весовой категории стала ещё одна представительница России, Диана Мстиева, поднявшая 240 кг (110 кг в рывке + 130 кг в толчке). Бронзовую медаль с результатом в 231 кг завоевала представительница Австрии Сара Фишер.

Ранее сообщалось, что россиянка Светлана Ершова стала серебряным призёром ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми.