Наместников не присоединится к сбору сборной России по хоккею из-за травмы
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что у игрока диагностировано повреждение нижней части тела.
В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых забросил 11 шайб и сделал 20 передач.
Ранее сообщалось, что Артём Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею 26 апреля.
⚡️ Нападающий Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы нижней части тела.— Хоккей России (@russiahockey) 12 апреля 2019 г.
Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и возвращения в строй!