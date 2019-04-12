Наместников не присоединится к сбору сборной России по хоккею из-за травмы

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников не сможет присоединиться к сбору сборной России по хоккею, который пройдёт в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Словакии.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Отмечается, что у игрока диагностировано повреждение нижней части тела. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых забросил 11 шайб и сделал 20 передач. Ранее сообщалось, что Артём Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею 26 апреля. ⚡️ Нападающий Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы нижней части тела.



Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и возвращения в строй! — Хоккей России (@russiahockey) 12 апреля 2019 г.