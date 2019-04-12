Нападающий ЦСКА Светлаков прокомментировал предстоящий финал против «Авангарда»

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предстоящий финал против «Авангарда» в Кубке Гагарина.

«Ожидать надо всего — это уже финал. Думаю, тут никто никого жалеть не будет. Игра в хоккей вообще, как правило, не обходится без борьбы. Где-то её больше, где-то меньше. Надо просто быть к этому готовым и отрабатывать каждую секунду своей смены на всей территории площадки», — заявил он.

Как отметил Светлаков, присутствует определённое волнение.

По словам хоккеиста, у ЦСКА есть уникальный шанс победить, которым нужно воспользоваться.

Светлаков добавил, что команда долго к этому шла, уже была в финале Кубка Гагарина, но не дотягивала до самого главного — победы в нём.

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