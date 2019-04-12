Экс-тренер сборной России Игнатьев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Оренбург»
- РИА Новости
«В нашем чемпионате вообще нельзя ничего предсказать. Но ЦСКА выглядит предпочтительнее», — сказал он.
По его словам, армейцы показывают весьма качественную и стабильную игру.
Как отметил Игнатьев, также стоит вспомнить об уровне индивидуального мастерства, который встроен в командные действия игроков ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым рассудит матч между «Ростовом» и московским «Спартаком».