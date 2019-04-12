Экс-тренер сборной России Игнатьев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Оренбург»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с газетой «Известия» поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Оренбург» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В нашем чемпионате вообще нельзя ничего предсказать. Но ЦСКА выглядит предпочтительнее», — сказал он.

По его словам, армейцы показывают весьма качественную и стабильную игру.

Как отметил Игнатьев, также стоит вспомнить об уровне индивидуального мастерства, который встроен в командные действия игроков ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым рассудит матч между «Ростовом» и московским «Спартаком».