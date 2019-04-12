Сборная России занимает третье место по итогам второго дня командного ЧМ по фигурному катанию

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Сборная России по фигурному катанию осталась на втором месте по итогам второго дня соревнований на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Сборная России занимает третье место по итогам второго дня командного ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

Соревновательный день завершился произвольными программами в мужском одиночном катании. 

Андрей Лазукин, занявший восьмое место, принёс команде 5 очков. Александр Самарин стал девятым и принёс 4 балла в актив сборной.

Таким образом, в сумме россияне продолжают располагаться на третьем месте в общем зачёте с 70 очками.

Лидерами являются американцы (91 балл), а второе место занимает Япония (79 баллов).

Ранее сообщалось, что американец Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ.

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