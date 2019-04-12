Сборная России занимает третье место по итогам второго дня командного ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию осталась на втором месте по итогам второго дня соревнований на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

РИА Новости

Соревновательный день завершился произвольными программами в мужском одиночном катании. Андрей Лазукин, занявший восьмое место, принёс команде 5 очков. Александр Самарин стал девятым и принёс 4 балла в актив сборной. Таким образом, в сумме россияне продолжают располагаться на третьем месте в общем зачёте с 70 очками. Лидерами являются американцы (91 балл), а второе место занимает Япония (79 баллов). Ранее сообщалось, что американец Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ.