Сборная России занимает третье место по итогам второго дня командного ЧМ по фигурному катанию
- РИА Новости
Соревновательный день завершился произвольными программами в мужском одиночном катании.
Андрей Лазукин, занявший восьмое место, принёс команде 5 очков. Александр Самарин стал девятым и принёс 4 балла в актив сборной.
Таким образом, в сумме россияне продолжают располагаться на третьем месте в общем зачёте с 70 очками.
Лидерами являются американцы (91 балл), а второе место занимает Япония (79 баллов).
Ранее сообщалось, что американец Чен выиграл произвольную программу на командном ЧМ.