Тарасова восторженно отреагировала на короткую программу Забияко и Энберта на командном ЧМ

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с восторгом прокомментировала выступление россиян Натальи Забияко и Александра Энберта в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Тарасова восторженно отреагировала на короткую программу Забияко и Энберта на командном ЧМ
  • РИА Новости

«Браво, в одни ворота выиграли! Просто здорово! Хочу поздравить Петю Чернышёва, который сделал эту программу», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она отметила, насколько спортсмены проникновенно попали в музыкальную композицию при сложных элементах. 

«Они очень хорошо понимают эту музыку. Это просто попадание в яблочко», — добавила Тарасова.

Забияко и Энберт выиграли короткую программу с результатом 75,80 балла и принесли сборной России 12 очков.

Ранее сообщалось, что Россия осталась на третьем месте после короткой программы спортивных пар на командном ЧМ.

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