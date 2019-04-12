Тарасова восторженно отреагировала на короткую программу Забияко и Энберта на командном ЧМ
- РИА Новости
«Браво, в одни ворота выиграли! Просто здорово! Хочу поздравить Петю Чернышёва, который сделал эту программу», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Она отметила, насколько спортсмены проникновенно попали в музыкальную композицию при сложных элементах.
«Они очень хорошо понимают эту музыку. Это просто попадание в яблочко», — добавила Тарасова.
Забияко и Энберт выиграли короткую программу с результатом 75,80 балла и принесли сборной России 12 очков.
Ранее сообщалось, что Россия осталась на третьем месте после короткой программы спортивных пар на командном ЧМ.