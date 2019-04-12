Тарасова восторженно отреагировала на короткую программу Забияко и Энберта на командном ЧМ

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с восторгом прокомментировала выступление россиян Натальи Забияко и Александра Энберта в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

«Браво, в одни ворота выиграли! Просто здорово! Хочу поздравить Петю Чернышёва, который сделал эту программу», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она отметила, насколько спортсмены проникновенно попали в музыкальную композицию при сложных элементах.

«Они очень хорошо понимают эту музыку. Это просто попадание в яблочко», — добавила Тарасова.

Забияко и Энберт выиграли короткую программу с результатом 75,80 балла и принесли сборной России 12 очков.

Ранее сообщалось, что Россия осталась на третьем месте после короткой программы спортивных пар на командном ЧМ.