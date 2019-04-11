Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России по футболу

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России по футболу.

По словам 33-летнего вратаря, которые приводит ТАСС, он не представляет условий, при которых снова начнёт играть за сборную.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году, провёл 110 матчей. В его послужном списке — полуфинал чемпионата Европы 2008 года и 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Осенью 2018 года вратарь ЦСКА принял решение прекратить международную карьеру.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу продолжит играть домашние матчи в «Лужниках».