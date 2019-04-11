Моуринью назвал главного героя прошедшей недели в Лиге чемпионов

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По мнению португальского тренера Жозе Моуринью, главным героем прошедшей недели в Лиге чемпионов является вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис, отразивший пенальти в матче с «Манчестер Сити».
Моуринью назвал главного героя прошедшей недели в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Криштиану Роналду привык забивать мячи в Лиге чемпионов. У него был хороший эпизод, но он не являлся для него чем-то необычным. Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» не оставил у меня никаких ярких впечатлений. Во встрече «Аякс» — «Ювентус» мне в целом понравилось выступление голландцев. Поэтому мой выбор падёт на 11-метровый в ворота «Тоттенхэма». Болельщики всегда будут помнить этот момент и Уго Льориса, спасшего свою команду», — заявил специалист в интервью RT.

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино.

Ранее Моуринью высказался об использовании VAR в последних матчах Лиги чемпионов.

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