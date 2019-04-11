Моуринью высказался об использовании VAR в матчах 1/4 финала ЛЧ

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью высказал своё отношение к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) в последних матчах Лиги чемпионов.

«В матче «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» VAR была великолепна. Судья на линии совершил ошибку, а система помогла арбитрам. Но я сразу увидел, что там был гол. VAR хорошо себя зарекомендовала не только в Лиге чемпионов, но и во многих европейских чемпионатах, помогая принимать правильные решения», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

При этом португальский специалист подверг критике использование VAR в матче между «Порту» и «Ливерпулем».

«Однако бывают вещи, которые даже не нужно просматривать дважды, чтобы понять, что там произошло, а VAR при этом может совершить ошибку, как это было в матче между «Ливерпулем» и «Порту». Я хорошо знаю Мохаммеда Салаха как человека, который не стал бы никого травмировать намеренно. Он выходит на поле только для того, чтобы играть в футбол. Данилу повезло, что он смог продолжить встречу, а египтянину — что VAR трактовал эпизод в его пользу, потому что за этот фол он должен был получить красную карточку, что, в свою очередь, лишило бы его встречи с «Порту» и, следовательно, полуфинала», — добавил тренер.

Ранее Моуринью дал оценку эпизоду, в котором Крис Смоллинг разбил в кровь нос Лионелю Месси.