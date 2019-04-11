Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

Моуринью дал оценку эпизоду, в котором Смоллинг разбил в кровь нос Месси

Короткая ссылка
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал столкновение между Лионелем Месси и Крисом Смоллингом, в результате которого у аргентинца был до крови разбит нос.
Моуринью дал оценку эпизоду, в котором Смоллинг разбил в кровь нос Месси
  • ©Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Не могу сказать точно, был ли Месси спокоен сам по себе или ему не давали проявить себя. Мне кажется, и то, и другое. «Манчестер Юнайтед» был агрессивен в хорошем смысле этого слова по отношению к нему. Ситуация между аргентинцем и Крисом Смоллингом ничего необычного из себя не представляет, такое случается. Он высокий парень с длинными руками, поэтому не думаю, что у него было намерение сфолить. Но англичане думали о Месси и должны были это делать. С точки зрения защиты они были хороши», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее Моуринью рассказал, способен ли «Аякс» выиграть Лигу чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить