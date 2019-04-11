Моуринью дал оценку эпизоду, в котором Смоллинг разбил в кровь нос Месси

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал столкновение между Лионелем Месси и Крисом Смоллингом, в результате которого у аргентинца был до крови разбит нос.

«Не могу сказать точно, был ли Месси спокоен сам по себе или ему не давали проявить себя. Мне кажется, и то, и другое. «Манчестер Юнайтед» был агрессивен в хорошем смысле этого слова по отношению к нему. Ситуация между аргентинцем и Крисом Смоллингом ничего необычного из себя не представляет, такое случается. Он высокий парень с длинными руками, поэтому не думаю, что у него было намерение сфолить. Но англичане думали о Месси и должны были это делать. С точки зрения защиты они были хороши», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее Моуринью рассказал, способен ли «Аякс» выиграть Лигу чемпионов.