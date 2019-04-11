Моуринью рассказал, способен ли «Аякс» выиграть Лигу чемпионов

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью считает, что «Аякс» может претендовать на победу в Лиге чемпионов наравне с другими известными клубами.

«Есть команды, которые всегда чувствуют определённую ответственность, особенно если у них богатая история. «Барселона», «Бавария», все английские коллективы участвуют в Лиге чемпионов ради титула. Про «Аякс» никто так не думает. Тем не менее голландцы способны на него претендовать. Они играли с «Ювентусом» без страха и без давления, желая показать всё, на что они способны. Два года назад я сам ощутил это. Тогда нам казалось, что они несколько наивны. Но стоит отметить, что с тех пор игроки «Аякса» улучшили свои показатели. В команде есть несколько футболистов, уровень которых действительно вырос», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

При этом португальский тренер уверен, что в ответном матче с «Аяксом» «Ювентус» постарается отыграться и добыть путёвку в полуфинал.

«У «Ювентуса» непростая задача. На протяжении последних нескольких лет итальянцы показывали, насколько сильнее они выглядят дома. Им придётся непросто, но они будут держать в голове свой результат с мадридским «Атлетико». Разумеется, 1:1 — совсем иной счёт, поэтому на второй матч туринцы выйдут с верой в то, что смогут пройти дальше», — добавил Моуринью.

Ранее Моуринью назвал игру «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ матчем потерянных возможностей.