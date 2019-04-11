Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

Моуринью назвал игру «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ матчем потерянных возможностей

Короткая ссылка
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не показали своих лучших качеств в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Моуринью назвал игру «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ матчем потерянных возможностей
  • Reuters

«Мне кажется, для обеих команд это был матч потерянных возможностей. «Барселона» показывала себя не с самой лучшей стороны, она могла полностью убить интригу, но не сделала этого. А «Манчестер Юнайтед» мог сыграть гораздо лучше. У англичан было ноль ударов в створ ворот, у испанцев — два или три», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Он также рассказал, что ему не понравилось в игровых действиях «Барселоны», и назвал игрока, который не позволял ей показывать свой футбол.

«Больше всего меня поразило то, что «Барселона» не была эффективна в передачах. Большую часть времени её игроки не могли создать моменты, забить больше. Хотя бы они сумели сохранить у себя мяч, что сбивало с толку соперника, которому приходилось постоянно бегать за мячом. Но «Барселона» не была собой, и мне кажется, что за это ответственен полузащитник Скотт Мактоминей. Таких парней я называю «бешеными псами» в хорошем смысле этого слова. Он никого не боялся, не уважал, давил всех и проделал большое количество работы. Именно он создавал проблемы каталонцам. В этой части поля «Манчестер» был действительно силён», — сказал Моуринью.

Ранее португальский специалист заявил, что «Порту» может не хватить трёх голов в ответном матче с «Ливерпулем» в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить