Моуринью назвал игру «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ матчем потерянных возможностей

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не показали своих лучших качеств в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мне кажется, для обеих команд это был матч потерянных возможностей. «Барселона» показывала себя не с самой лучшей стороны, она могла полностью убить интригу, но не сделала этого. А «Манчестер Юнайтед» мог сыграть гораздо лучше. У англичан было ноль ударов в створ ворот, у испанцев — два или три», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Он также рассказал, что ему не понравилось в игровых действиях «Барселоны», и назвал игрока, который не позволял ей показывать свой футбол.

«Больше всего меня поразило то, что «Барселона» не была эффективна в передачах. Большую часть времени её игроки не могли создать моменты, забить больше. Хотя бы они сумели сохранить у себя мяч, что сбивало с толку соперника, которому приходилось постоянно бегать за мячом. Но «Барселона» не была собой, и мне кажется, что за это ответственен полузащитник Скотт Мактоминей. Таких парней я называю «бешеными псами» в хорошем смысле этого слова. Он никого не боялся, не уважал, давил всех и проделал большое количество работы. Именно он создавал проблемы каталонцам. В этой части поля «Манчестер» был действительно силён», — сказал Моуринью.

Ранее португальский специалист заявил, что «Порту» может не хватить трёх голов в ответном матче с «Ливерпулем» в ЛЧ.