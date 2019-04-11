СМИ: Хоккеист СКА Гусев в ближайшее время перейдёт в «Вегас»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, игрок расторгнет контракт со СКА и присоединится к «Вегасу», за который выступит в розыгрыше Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев набрал 82 очка в регулярном чемпионате, а также в плей-офф. Вместе со СКА он дошёл до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где петербуржцы уступили в серии московскому ЦСКА.
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