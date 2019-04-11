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СМИ: Хоккеист СКА Гусев в ближайшее время перейдёт в «Вегас»

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Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев покинул расположение петербургского СКА и в ближайшее время перейдёт в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс».
СМИ: Хоккеист СКА Гусев в ближайшее время перейдёт в «Вегас»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, игрок расторгнет контракт со СКА и присоединится к «Вегасу», за который выступит в розыгрыше Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев набрал 82 очка в регулярном чемпионате, а также в плей-офф. Вместе со СКА он дошёл до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где петербуржцы уступили в серии московскому ЦСКА.

Ранее агент Дэн Мильштейн не исключил, что Павел Дацюк вернётся в НХЛ.

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