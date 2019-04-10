Агент не исключил, что Дацюк вернётся в НХЛ

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Дэн Мильштейн, агент форварда петербургского СКА Павла Дацюка, не исключил, что его клиент может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Агент не исключил, что Дацюк вернётся в НХЛ
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

По словам Мильштейна, которые приводит ТАСС, его клиент не собирается завершать карьеру и у него есть варианты продолжить её как в КХЛ, так и в НХЛ.

«Уверен, что для такого хоккеиста найдётся место во многих клубах. Мы должны с ним скоро встретиться и обсудить все моменты, но он сам должен определиться, где хочет продолжить карьеру», — добавил агент 40-летнего хоккеиста.

Ранее Дацюк ответил на вопрос о возможном окончании профессиональной карьеры.

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