Агент не исключил, что Дацюк вернётся в НХЛ

Дэн Мильштейн, агент форварда петербургского СКА Павла Дацюка, не исключил, что его клиент может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По словам Мильштейна, которые приводит ТАСС, его клиент не собирается завершать карьеру и у него есть варианты продолжить её как в КХЛ, так и в НХЛ.

«Уверен, что для такого хоккеиста найдётся место во многих клубах. Мы должны с ним скоро встретиться и обсудить все моменты, но он сам должен определиться, где хочет продолжить карьеру», — добавил агент 40-летнего хоккеиста.

Ранее Дацюк ответил на вопрос о возможном окончании профессиональной карьеры.