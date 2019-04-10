Дацюк ответил на вопрос о возможном окончании профессиональной карьеры

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После вылета санкт-петербургского СКА из розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадии финала Западной конференции нападающий команды Павел Дацюк ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.
Дацюк ответил на вопрос о возможном окончании профессиональной карьеры
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Последний матч в карьере? Да нет, я надеюсь. Если вы меня не уволили», — цитирует 40-летнего форварда «Чемпионат».

По словам Дацюка, он не знает, был ли седьмой матч финала Запада с московским ЦСКА последним для него в качестве хоккеиста СКА.

В сезоне-2018/19 центральный нападающий принял участие в 66 матчах питерских «армейцев» в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вышел в финал плей-офф КХЛ, обыграв СКА.

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