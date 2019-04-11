Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрыва

Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Александра Протосовицкого увезли из здания Пресненского суда Москвы после сообщения об угрозе взрыва.

Отмечается, что рассмотрение дела возобновится после проведения всех проверочных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает корреспондент RT, заседание было прервано после того, как приставы рассказали об обнаружении подозрительного предмета в здании суда. После этого были эвакуированы все, кто находился в помещении.

Отмечается, что анонимное письмо о минировании пришло по электронной почте на адрес суда.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее избитый водитель Соловчук выразил мнение, что наказание Кокорина и Мамаева должно быть на усмотрение суда.