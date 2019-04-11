Избитый водитель Соловчук: пусть наказание Кокорина и Мамаева будет на усмотрение суда

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который был избит футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, заявил, что у него нет пожеланий о конкретном наказании для подсудимых.

«Пока не желаю заявлять какой-либо иск. Лечение ещё не закончено. У меня после происшествия были ещё различные синяки и ссадины. Колено развалилось. У меня когда-то был разрыв передних крестообразных связок. Когда меня били, произошёл повторный надрыв. Операцию пока не делал. Потому что если её сделать, через десять лет нужно будет менять сустав», — сказал Соловчук.

Он также заявил, что во время допроса следствием на него не оказывалось никакого давления. Он добавил, что не обладает никакими навыками самообороны.

«Какое бы наказание хотел для подсудимых? На усмотрение суда», — сказал потерпевший.

Ранее Соловчук рассказал о требовании не писать заявление в полицию после избиения Кокориным и Мамаевым.