Избитый Мамаевым и Кокориным водитель рассказал, с чего начался конфликт

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который был избит футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, рассказал в суде о начале конфликта.

«Я привёз Ольгу на утренний эфир. Высадил её возле концертного зала имени Чайковского около шести часов утра. Искал место, чтобы припарковаться. Приехал на 2-ю Брестскую улицу, уточнил у таксистов, можно ли парковаться. Сидел и ждал Ольгу. Примерно в семь часов утра в машину присела девушка на заднее правое место, от неё исходил сильный запах алкоголя, у неё была сбивчивая речь. Она спросила, такси ли это, сказала, что ей холодно. Я попросил её покинуть авто, общался с ней вежливо. После молодой человек открыл дверь, взял её за руку и сказал, что это не их машина, они ушли», — сказал потерпевший.

По его словам, он услышал звук бьющегося стекла, как только собирался уезжать, и вышел посмотреть, не будет ли задет автомобиль.

«Навстречу мне уже шли Кокорин и Мамаев. Я спросил, кто это сделал. Кокорин сказал: «Это я». Начались угрозы, они спрашивали, кто назвал их петухом. Я не понимал, что происходит. Пытался урегулировать конфликт. Они вели себя шумно, привлекали к себе внимание. Это не просто смех и веселье, а ребята пришли с конкретными претензиями», — сказал Соловчук.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее жена Кокорина выразила недовольство обсуждением её отношений в СМИ.