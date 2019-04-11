Жена Кокорина выразила недовольство обсуждением её отношений в СМИ

Жена пребывающего под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова возмутилась, что в прессе обсуждают её отношения с мужем.

«Я обычно не люблю давать какие-либо комментарии, но всё, что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи, — уже перебор! Видимо, писать нашим журналистам вообще не о чём, поэтому они решили раздуть ситуацию с показаниями свидетельницы Бобковой», — написала супруга футболиста в своём Instagram.

По словам Дарьи Валитовой, у неё с мужем всегда была твёрдая позиция: не выставлять свои отношения на публичное обсуждение. Поэтому всё, что происходит между ними, должно оставаться внутри семьи. Она также отметила, что не намерена говорить с представителями СМИ о своих эмоциях по поводу дела Кокорина и не собирается афишировать свои чувства.

«Те, кто пишет, что моя безэмоциональная реакция — это безразличие, — реально бездушные люди! Если для вас ваши отношения, семья и ребёнок — это шоу и повод для хайпа, то тогда неудивительно! Меня воспитали так, что всё, что касается отношений, остаётся и обсуждается в семье, а не с подружками, друзьями и тем более не со СМИ», — подчеркнула Валитова.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений.