В сети опубликовали видео, на котором Макгрегор выбивает телефон из рук фаната
- Reuters
Запись опубликована в Twitter Билли Корбена.
На кадрах видно, как болельщик либо фотографирует, либо снимает спортсмена на видео, после чего Макгрегор подходит и выбивает у него из рук телефон.
12 марта в Майами Макгрегор разбил телефон мужчины, который сфотографировал его около отеля, где остановился ирландец, и унёс гаджет стоимостью $1 тыс. с собой.
Ранее сообщалось, что с Макгрегора сняли часть обвинений за инцидент с фанатом.
NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan’s phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLjpic.twitter.com/cRjH3gLZMM— Billy Corben (@BillyCorben) 10 апреля 2019 г.