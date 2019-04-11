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В сети опубликовали видео, на котором Макгрегор выбивает телефон из рук фаната

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В сети появилось видео с камер охраны отеля, рядом с которым произошёл инцидент между бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и фанатом.
В сети опубликовали видео, на котором Макгрегор выбивает телефон из рук фаната
  • Reuters

Запись опубликована в Twitter Билли Корбена.

На кадрах видно, как болельщик либо фотографирует, либо снимает спортсмена на видео, после чего Макгрегор подходит и выбивает у него из рук телефон.

12 марта в Майами Макгрегор разбил телефон мужчины, который сфотографировал его около отеля, где остановился ирландец, и унёс гаджет стоимостью $1 тыс. с собой. 

Ранее сообщалось, что с Макгрегора сняли часть обвинений за инцидент с фанатом.

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