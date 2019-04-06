СМИ: С Макгрегора сняли часть обвинений за инцидент с фанатом

Прокуратура сняла часть обвинений бывшего чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора по поводу инцидента с болельщиком.

Об этом сообщает MMAJunkie.

По информации издания, Макгрегору снизили степень обвинения. Теперь ирландцу грозит шесть лет лишения свободы, в то время как изначально он мог максимально получить около 20 лет заключения.

12 марта в Майами Макгрегор разбил телефон мужчины, который сфотографировал его около отеля, где остановился ирландец, и унёс гаджет стоимостью $1 тыс. с собой. В связи с произошедшим спортсмену предъявлены обвинения в грабеже и хулиганстве.

Позже ирландец был выпущен по залог $12,5 тыс.

Ранее сообщалось, что назначена дата суда над Конором Макгрегором за грабёж и хулиганство.