СМИ: Агент Погба назвал «Реалу» три условия трансфера

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщил мадридскому «Реалу» условия возможного трансфера своего клиента.

По информации Le10Sport, француз перейдёт из МЮ в стан «сливочных», если сам Райола получит €18 млн комиссионных, сохранит долю в 5% с прав на изображения 26-летнего хавбека, а также если Погба войдёт в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Реала».

В текущем сезоне Погба сыграл 37 матчей за манкунианцев, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов обменять Гарета Бэйла и Рафаэля Варана на Погба.