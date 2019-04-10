СМИ: Агент Погба назвал «Реалу» три условия трансфера

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Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщил мадридскому «Реалу» условия возможного трансфера своего клиента.
СМИ: Агент Погба назвал «Реалу» три условия трансфера
  • Reuters

По информации Le10Sport, француз перейдёт из МЮ в стан «сливочных», если сам Райола получит €18 млн комиссионных, сохранит долю в 5% с прав на изображения 26-летнего хавбека, а также если Погба войдёт в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Реала».

В текущем сезоне Погба сыграл 37 матчей за манкунианцев, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что «Реал» готов обменять Гарета Бэйла и Рафаэля Варана на Погба.

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