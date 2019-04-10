Нурмагомедов назвал возможную дату проведения своего следующего боя

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал возможную дату проведения своего следующего боя.
Нурмагомедов назвал возможную дату проведения своего следующего боя
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Процентов на 80 бой пройдёт 7 сентября. На данный момент ничего не утверждено, идут переговоры. Самое главное сейчас — дождаться 14 апреля. В этот день мы узнаем временного чемпиона и будем отталкиваться от этого. Примерная дата: 7 сентября, встречусь с победителем пары Макс Холлоуэй — Дастин Порье», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

30-летний россиянин завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После того он провёл только одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором. После этого поединка оба бойца были временно дисквалифицированы за потасовку.

Ранее Нурмагомедов высказался о перспективе поединка с Мейвезером.

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