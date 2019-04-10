Ефимова не квалифицировалась на ЧМ по плаванию на дистанции 200 метров брассом

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Россиянка Юлия Ефимова не сумела квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира по плаванию в южнокорейском Кванджу для выступлений на дистанции 200 метров брассом.
Ефимова не квалифицировалась на ЧМ по плаванию на дистанции 200 метров брассом
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Это стало известно по итогам заплыва на данной дистанции в рамках чемпионата России, в котором Ефимова заняла лишь третье место, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой.

Таким образом, 27-летняя Ефимова не сможет выступить на 200-метровке брассом на мировом первенстве в Южной Корее, которое пройдёт с 12 по 28 июля.

Ранее сообщалось, что Александр Красных стал победителем ЧР по плаванию на дистанции 400 метров кролем.

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