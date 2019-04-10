Стал известен состав сборной России по теннису на матч Кубка федерации с Италией

Тренерский штаб сборной России по теннису определился с составом национальной команды на матч плей-офф Мировой группы II теннисного Кубка федерации со сборной Италии.

Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса России, в заявку российской сборной вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Анастасия Потапова и Влада Коваль.

Матч Россия — Италия состоится 20—21 апреля в Москве на грунтовом покрытии, которое будет уложено в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Победитель противостояния обеспечит себе право выступать в Мировой группе II в следующем розыгрыше турнира.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Лугано.