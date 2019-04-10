СМИ: Владельцы ПСЖ намерены приобрести «Рому»

Катарский фонд Qatar Sports Investments, владеющий французским «Пари Сен-Жермен», рассматривает возможность приобретения итальянской «Ромы».

Как сообщает Football Italia, фонд готов заплатить за клуб из Рима €400 млн.

Отмечается, что нынешний владелец «Ромы» американец Джеймс Палотта не планирует продавать команду, но при этом издание акцентирует внимание на высокой заинтересованности фонда в покупке клуба.

«Рома» трижды выигрывала Серию А, в последний раз — в сезоне-2000/01. В активе команды девять побед в Кубке Италии, и две — в Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что футболист «Ромы» Эдин Джеко согласовал контракт с «Вест Хэмом».