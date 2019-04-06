СМИ: Футболист «Ромы» Джеко согласовал контракт с «Вест Хэмом»
- Reuters
Об этом сообщает Il Tempo.
По информации издания, лондонский клуб уже согласовал соглашение с форвардом. Отмечается, что «Рома» отклонила первое предложение «Вест Хэма» по трансферу, так как требует за игрока не менее €20 млн.
В нынешнем сезоне Джеко сыграл в 25 матчах итальянской Серии А, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.
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