СМИ: Футболист «Ромы» Джеко согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Боснийский нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко станет футболистом английского «Вест Хэма».

Об этом сообщает Il Tempo.

По информации издания, лондонский клуб уже согласовал соглашение с форвардом. Отмечается, что «Рома» отклонила первое предложение «Вест Хэма» по трансферу, так как требует за игрока не менее €20 млн.

В нынешнем сезоне Джеко сыграл в 25 матчах итальянской Серии А, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее скаут Эльдар Петрович заявил, что бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи хотел приобрести Чалова.