Победитель 13 турниров АТР Альмагро объявил о завершении карьеры

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Испанский теннисист Николас Альмагро принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 33 лет.
Победитель 13 турниров АТР Альмагро объявил о завершении карьеры
  • Reuters

Об этом сообщает сайт Ubitennis.net.

О своём решении спортсмен, некогда занимавший девятую строчку мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), объявил в ходе специальной пресс-конференции, состоявшейся в Мурсии.

За свою карьеру Альмагро выиграл 13 турниров АТР, причём все свои титулы испанец завоевал на грунтовых кортах. На профильном покрытии он одержал в общей сложности 279 побед в официальных матчах, что является третьим результатом среди действующих теннисистов — по этому показателю Николас уступает лишь соотечественникам Рафаэлю Надалю и Давиду Ферреру.

Свои лучшие результаты на турнирах серии «Большого шлема» Альмагро показывал на Открытом чемпионате Франции, где трижды — в 2008, 2010 и 2012 годах, — доходил до четвертьфинала. Кроме того, в составе сборной Испании Николас выиграл Кубок Дэвиса в сезоне-2008.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 92-ю строчку мирового рейтинга АТР.

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