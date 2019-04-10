Наставник «Ливерпуля» Клопп одержал 400-ю победу в качестве главного тренера

Короткая ссылка
В первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов с португальским «Порту» наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп одержал 400-ю победу в качестве главного тренера.
Наставник «Ливерпуля» Клопп одержал 400-ю победу в качестве главного тренера
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Отмечается, что 111 матчей Клопп выиграл у руля «Ливерпуля», 109 — во главе немецкого клуба «Майнц» и 180 — с дортмундской «Боруссией».

Наибольших успехов немецкий специалист достиг в «Боруссии», с которой дважды выигрывал чемпионат Германии и становился обладателем Кубка страны. Кроме того, он по разу выводил коллектив из Дортмунда и «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, но в обоих случаях его подопечные терпели поражения в титульных поединках.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить