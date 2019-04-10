Наставник «Ливерпуля» Клопп одержал 400-ю победу в качестве главного тренера

В первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов с португальским «Порту» наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп одержал 400-ю победу в качестве главного тренера.

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Отмечается, что 111 матчей Клопп выиграл у руля «Ливерпуля», 109 — во главе немецкого клуба «Майнц» и 180 — с дортмундской «Боруссией».

Наибольших успехов немецкий специалист достиг в «Боруссии», с которой дважды выигрывал чемпионат Германии и становился обладателем Кубка страны. Кроме того, он по разу выводил коллектив из Дортмунда и «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, но в обоих случаях его подопечные терпели поражения в титульных поединках.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.