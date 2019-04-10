Форвард «Тоттенхэма» Кейн получил травму в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

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Нападающий английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн не смог доиграть первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с соотечественниками из «Манчестер Сити» из-за травмы.
Форвард «Тоттенхэма» Кейн получил травму в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что во втором тайме встречи Кейн получил повреждение голеностопа в результате столкновения с защитником «Манчестер Сити» Фабианом Делфом и смог покинуть поле лишь при помощи медиков лондонского клуба. Насколько серьёзны проблемы форварда со здоровьем, пока неизвестно.

25-летний Кейн принял участие в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, отметившись пятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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