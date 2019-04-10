Форвард «Тоттенхэма» Кейн получил травму в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
- Reuters
Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что во втором тайме встречи Кейн получил повреждение голеностопа в результате столкновения с защитником «Манчестер Сити» Фабианом Делфом и смог покинуть поле лишь при помощи медиков лондонского клуба. Насколько серьёзны проблемы форварда со здоровьем, пока неизвестно.
25-летний Кейн принял участие в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, отметившись пятью забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.