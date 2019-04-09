Адвокат подвёл итоги первого заседания суда по делу Кокорина и Мамаева

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, подвёл итоги первого заседания суда по делу своего подзащитного, его брата, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Показания идут вразрез с теми обстоятельствами, которые вменяются в вину ребятам. Например, по эпизоду в «Кофемании» — что были оскорбления. Сегодня все три допрошенных свидетеля это показали, а со стороны обвинения в материалах дела ни одного слова об этом нет. Ведь если оскорбление было и это был конфликт в результате этого оскорбления, который перешёл в рукоприкладство, то говорить, что это хулиганство, — неквалифицированно и нелегитимно. Что касается других обвинений, то по Кириллу, например, свидетели не показывают, что он одного из потерпевших — Гайсина — бил. В деле ни одного показания такого нет, хотя ему это вменяется в вину, что он якобы с группой лиц по предварительному сговору принимал участие в избиении Гайсина», — рассказал Барик после заседания суда.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что первое заседание суда по делу Кокорина и Мамаева продолжалось порядка восьми часов.