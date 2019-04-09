Борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы

Россиянин Абдулрашид Садулаев занял первое место в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы в Бухаресте.

Reuters

В схватке за золото российский борец победил представителя Белоруссии Александра Гуштына. Бронзовыми призёрами стали грузин Элизбар Одикадзе и азербайджанец Нурмагомед Гаджиев. Ранее сообщалось, что Магомедрасул Газимагомедов завоевал бронзу на ЧЕ.