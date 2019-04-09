Борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы

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Россиянин Абдулрашид Садулаев занял первое место в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы в Бухаресте.
Борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы
  • Reuters

В схватке за золото российский борец победил представителя Белоруссии Александра Гуштына.

Бронзовыми призёрами стали грузин Элизбар Одикадзе и азербайджанец Нурмагомед Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Магомедрасул Газимагомедов завоевал бронзу на ЧЕ.

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