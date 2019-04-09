Борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы
Россиянин Абдулрашид Садулаев занял первое место в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы в Бухаресте.
- Reuters
В схватке за золото российский борец победил представителя Белоруссии Александра Гуштына.
Бронзовыми призёрами стали грузин Элизбар Одикадзе и азербайджанец Нурмагомед Гаджиев.
Ранее сообщалось, что Магомедрасул Газимагомедов завоевал бронзу на ЧЕ.
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