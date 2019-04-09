Аллегри заявил, что Роналду сыграет с «Аяксом» в 1/4 финала ЛЧ

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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».
Аллегри заявил, что Роналду сыграет с «Аяксом» в 1/4 финала ЛЧ
  • ©Massimiliano Ferraro/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Роналду сыграет против «Аякса», если ничего не случится. Жаль, что не будут играть Джорджо Кьеллини и Эмре Джан, но с остальными всё в порядке», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Участие Роналду в матче с «Аяксом» было под вопросом из-за травмы, которую он получил в расположении сборной Португалии во время отборочной игры Евро-2020 с Сербией.

Матч «Аякс» — «Ювентус» состоится 9 апреля в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене», начало в 22:00 мск.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что четвертьфинал ЛЧ «Аякс» — «Ювентус» будет великолепным.

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