Аллегри заявил, что Роналду сыграет с «Аяксом» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».

«Роналду сыграет против «Аякса», если ничего не случится. Жаль, что не будут играть Джорджо Кьеллини и Эмре Джан, но с остальными всё в порядке», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Участие Роналду в матче с «Аяксом» было под вопросом из-за травмы, которую он получил в расположении сборной Португалии во время отборочной игры Евро-2020 с Сербией.

Матч «Аякс» — «Ювентус» состоится 9 апреля в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене», начало в 22:00 мск.

Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что четвертьфинал ЛЧ «Аякс» — «Ювентус» будет великолепным.