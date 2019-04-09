Аллегри заявил, что Роналду сыграет с «Аяксом» в 1/4 финала ЛЧ
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«Роналду сыграет против «Аякса», если ничего не случится. Жаль, что не будут играть Джорджо Кьеллини и Эмре Джан, но с остальными всё в порядке», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Участие Роналду в матче с «Аяксом» было под вопросом из-за травмы, которую он получил в расположении сборной Португалии во время отборочной игры Евро-2020 с Сербией.
Матч «Аякс» — «Ювентус» состоится 9 апреля в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене», начало в 22:00 мск.
Ранее Жозе Моуринью высказал мнение, что четвертьфинал ЛЧ «Аякс» — «Ювентус» будет великолепным.