Путин надеется на появление в КХЛ клуба из Швеции

Президент России Владимир Путин выразил надежду на появление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) клуба из Швеции.

Об этом глава государства заявил во время беседы с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, сообщает ТАСС.

«Было бы очень хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял участие в играх КХЛ», — заявил Путин.

В настоящее время в КХЛ выступают команды из России, Казахстана, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Китая и Словакии.

Ранее сообщалось, что «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в серии с «Салаватом Юлаевым».