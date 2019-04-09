Заседание по делу Кокорина и Мамаева начнётся позже запланированного времени
- РИА Новости
Изначально суд был запланирован на 12:00 мск.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они пребывают в СИЗО.
3 апреля 2019 года срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что родители и жена Кокорина прибыли на заседание в Пресненский суд.