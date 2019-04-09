Боец Лобов рассказал, сколько швов ему наложили после дебюта в Bare Knuckle FC

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Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов рассказал, сколько швов ему наложили после дебюта в промоушене Bare Knuckle FC, в котором проводятся поединки без перчаток.
Боец Лобов рассказал, сколько швов ему наложили после дебюта в Bare Knuckle FC
  • ©rushammer / instagram

«Со мной всё в порядке, после поединка мне наложили 13 швов. Выгляжу так, будто надел маску для Хеллоуина», — сказал Лобов в эфире ESPN.

В первом поединке в промоушене Лобов одержал победу над американцем Джейсоном Найтом по решению судей.

Напомним, что до этого Лобов выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее Конор Макгрегор заявил, что гордится Лобовым после его дебюта в Bare Knuckle FC.

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