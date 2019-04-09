Игроки признали Хардена MVP нынешнего сезона НБА

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Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвали защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена самым ценным баскетболистом (MVP) этого сезона.
Игроки признали Хардена MVP нынешнего сезона НБА
  • © Reuters

Результаты опроса, в котором приняли участие 122 игрока, опубликованы изданием The Athletic.

За Хардена проголосовали 44,3% респондентов. Вторым стал нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо, набравший 38,9% голосов. Замкнул тройку лучших форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж (12,7%).

В регулярном чемпионате текущего сезона Харден сыграл 77 матчей, в которых в среднем за игру набрал 36,1 очка, сделал 7,6 передач и 6,6 подборов.

Ранее Харден повторил рекорд результативности Джордана в НБА.

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