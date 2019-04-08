«Химки» обыграли «Зелену-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
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Встреча завершилась со счётом 100:80.
Самым результативным в «Химках» стал Яннис Тимма. Латвийский форвард набрал 20 очков и сделал пять подборов.
В составе польской команды больше всех набрал Гейб Дево, но его 15 очков и пяти результативных передач оказалось недостаточно для победы.
После этой победы «Химки» сохраняют за собой третью строчку в таблице, имея на одно поражение больше, чем казанский УНИКС и московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ.