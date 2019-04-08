Адвокат рассказал о психологическом состоянии Мамаева перед началом процесса

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Игорь Бушманов, представляющий в суде интересы футболиста Павла Мамаева, рассказал о встрече со своим подзащитным и его психологическом состоянии.
Адвокат рассказал о психологическом состоянии Мамаева перед началом процесса
  • РИА Новости

«У нас была встреча в четверг. Павел держится, сохраняет бодрость духа и очень рассчитывает на то, что процесс вышел на финишную черту и... во внятный и короткий промежуток времени по данному делу будет вынесено решение, и для нас оно будет положительным», — заявил Бушманов корреспонденту RT.

Срок пребывания футболиста Павла Мамаева в СИЗО был продлён Пресненским судом Москвы до 25 сентября, однако защита игрока обжаловала это решение.

Ранее жена Мамаева заявила, что «Краснодар» не имеет права расторгнуть контракт с футболистом.

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