Жена Мамаева заявила, что «Краснодар» не имеет права расторгать контракт с футболистом
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«Пока Паша не выйдет на свободу, контракт с ним расторгнуть не могут. В настоящее время он находится под стражей, поэтому логично, что переговоры ни с кем вести не может. Решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, — тоже» — цитирует Мамаеву «Комсомольская правда».
Также супруга футболиста добавила, что при расторжении контракта любой из сторон предусмотрена выплата неустойки.
Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста.