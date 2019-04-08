Жена Мамаева заявила, что «Краснодар» не имеет права расторгать контракт с футболистом

Алана Мамаева, супруга арестованного футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, заявила, что клуб не имеет права расторгнуть контракт с её мужем до тех пор, пока он находится в СИЗО.

«Пока Паша не выйдет на свободу, контракт с ним расторгнуть не могут. В настоящее время он находится под стражей, поэтому логично, что переговоры ни с кем вести не может. Решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, — тоже» — цитирует Мамаеву «Комсомольская правда».

Также супруга футболиста добавила, что при расторжении контракта любой из сторон предусмотрена выплата неустойки.

Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста.