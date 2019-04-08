Блэшилл возглавил сборную США по хоккею с шайбой

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К грядущему чемпионату мира по хоккею с шайбой сборную США будет готовить главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл.
Блэшилл возглавил сборную США по хоккею с шайбой
  • AFP
  • © Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщается на официальном сайте Ассоциации хоккея США, 45-летний Джефф Блэшилл станет главным тренером национальной сборной на чемпионате мира в Словакии.

Наставник «Детройт Ред Уингз» будет руководить командой третий год подряд. На чемпионате мира — 2017 сборная США под руководством Блэшилла заняла пятое место.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский форвард Илья Ковальчук, официально объявил об отставке главного тренера Уилли Дежардена.

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