Блэшилл возглавил сборную США по хоккею с шайбой
- AFP
- © Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Как сообщается на официальном сайте Ассоциации хоккея США, 45-летний Джефф Блэшилл станет главным тренером национальной сборной на чемпионате мира в Словакии.
Наставник «Детройт Ред Уингз» будет руководить командой третий год подряд. На чемпионате мира — 2017 сборная США под руководством Блэшилла заняла пятое место.
Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский форвард Илья Ковальчук, официально объявил об отставке главного тренера Уилли Дежардена.