Блэшилл возглавил сборную США по хоккею с шайбой

К грядущему чемпионату мира по хоккею с шайбой сборную США будет готовить главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл.

Как сообщается на официальном сайте Ассоциации хоккея США, 45-летний Джефф Блэшилл станет главным тренером национальной сборной на чемпионате мира в Словакии.

Наставник «Детройт Ред Уингз» будет руководить командой третий год подряд. На чемпионате мира — 2017 сборная США под руководством Блэшилла заняла пятое место.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский форвард Илья Ковальчук, официально объявил об отставке главного тренера Уилли Дежардена.