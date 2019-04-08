Прядкин не верит, что топ-клубы захотят проводить матчи РПЛ в «Лужниках»
- РИА Новости
«Решения о переносе поединка в «Лужники» может принимать лишь клуб — организатор матча. Это тонкий нюанс, ведь для активных фанатов домашний стадион — очень болезненная тема. Не думаю, что руководители наших клубов готовы жертвовать интересами своих поклонников ради экономической выгоды», — заявил Прядкин в интервью корресподенту RT.
Также глава РПЛ добавил, что это не только его личное мнение, но и позиция, которой придерживаются большинство руководителей клубов.
Ранее сообщалось, что РПЛ планирует ввести новые правила по использованию пиротехники на матчах лиги.