РПЛ планирует ввести новые правила по использованию пиротехники на матчах лиги

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в эксклюзивном интервью RT рассказал о своих впечатлениях от посещения матча 22-го тура между «Спартаком» и ЦСКА и отметил, что одним из негативных моментов игры стало большое количество пиротехники на трибунах.

«На протяжении нескольких сезонов статистика указывала на значительное снижение использования пиротехнических средств во время матчей РПЛ. Да, локально файеры на трибунах мы видим, особенно на матчах принципиальных соперников. Однако подобная ситуация складывается не только в России, но и во многих ведущих европейских чемпионатах, где также как и у нас пронос и использование пиротехники запрещены», — отметил функционер.

При этом президент РФПЛ отметил, что не разделяет позицию тех, кто призывает сохранить пиротехнику как часть футбольного шоу. Однако признался, что лига готова пойти болельщикам навстречу и рассматривает альтернативные варианты.

«Не понимаю, какое удовольствие может быть от дыма, из-за которого не видно поля и нечем дышать. Но если говорить о пиротехнике как об элементе большого футбольного шоу, то скажу, что мы рассматриваем альтернативные варианты. С такой инициативой уже выступали некоторые фанатские объединения. Речь идёт о сухом льде, пищевых красках холи (гипоаллергенная органика. — RT) и других средствах. Но и здесь нужно тщательно разработать ряд мер, которые полностью будут отвечать всем стандартам безопасности», — заявил Прядкин.

Ранее Прядкин заявил, что возвращение пива на стадионы поможет клубам получить доходы от рекламы и продажи.