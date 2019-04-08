Моуринью сделал прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту»

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Португальский специалист Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту».
Моуринью сделал прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту»
  • ©Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Ливерпуль» победит «Порту». Они осознают, что не стоит вспоминать прошлогоднюю победу над португальцами со счётом 5:0. Конечно, этот результат практически нереально повторить, но подопечные Юргена Клоппа выиграют», — сказал Моуринью в интервью RT.

При этом он отметил, что «Порту» постарается оставить себе шансы на ответную игру, как они это сделали в противостоянии с «Ромой» в 1/8 финала.

Ранее Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию».

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