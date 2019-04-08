«Хьюстон» разгромил «Финикс» в НБА, Харден набрал 30 очков

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«Хьюстон Рокетс» одержал разгромную победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» разгромил «Финикс» в НБА, Харден набрал 30 очков
  • © Reuters

Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счётом 149:113.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Джеймс Харден, который набрал 30 очков. Его одноклубник Эрик Гордон записал в свой актив 26 баллов, а центровой Клинт Капела оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

В составе «Финикса» 27 очков заработал защитник Джамал Кроуфорд.

Для «Хьюстона» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате. «Рокетс» находится на третьем месте Западной конференции.

Ранее «Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд в НБА.

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