Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Зенитом»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Во втором тайме игра пошла веселее, мы стали иметь преимущество, стали больше комбинировать, но мало били по воротам. Самое главное, что решающий пас всегда шёл сопернику. В целом матч ничейный, игроки старались. Может быть, «Локомотиву» не хватило силёнок после кубкового матча. У нас есть неделя — мы отдохнём, всё проанализируем», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью 1:1. Матч прошёл в Москве на «РЖД Арене».

Ранее Сергей Семак рассказал, в чём «Локомотив» был лучше «Зенита».

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