Воробьёв остался доволен игрой СКА в шестом матче серии с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над московским ЦСКА в шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Здорово начали, забили два гола. Несколько курьёзный первый гол пропустили с трафика, потом в меньшинстве. Но ребята молодцы, что нашли путь к победе и здорово забили в большинстве. Готовимся к самому интересному. Седьмая игра будет особенной», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

Он также рассказал, что будет самым важным в предстоящей игре, которая станет решающей в борьбе за выход в финал плей-офф КХЛ.

«Сохранять нервы и не ошибаться», — заявил специалист.

СКА победил ЦСКА со счётом 3:2 и сравнял счёт в серии — 3:3. Решающая, седьмая игра пройдёт в Москве 9 апреля.

Ранее Игорь Никитин высказался о поражении ЦСКА от СКА в шестом матче финала Западной конференции КХЛ.